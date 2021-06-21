تونس تثمن قرار واشنطن إدراجها ضمن قائمة الدول ذات الأولوية في الانتفاع ببرنامج توفير جرعات اللقاح ضد كورونا

أعربت تونس، مساء اليوم الاثنين، عن “فائق تقديرها لقرار الإدارة الأمريكية إدراجها ضمن قائمة الدول ذات الأولوية في الانتفاع بالبرنامج الأمريكي لتوفير جرعات لقاحات ضدّ جائحة كوفيد-19”.

وأكد بلاغ لرئاسة الجمهورية أن “هذه المبادرة تعكس متانة علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع الولايات المتحدة الأمريكية بالجمهورية التونسية، وتُرسّخ الرغبة المشتركة للقيادتين في البلدين من أجل مزيد تعزيز قيم التضامن والتعاون، لا سيّما في مثل هذه الظروف الدقيقة التي يمرّ بها العالم”.

كما لفت نص البلاغ، إلى أن هذه المبادرة تترجم أيضا الوعي المشترك بضرورة التحرّك الجماعي من أجل المواجهة الناجعة لهذه الجائحة والحدّ من تداعياتها السلبية على العالم.

وتشهد تونس هذه الفترة ارتفاعا في نسق انتشار فيروس كورونا بعدد من الولايات، من بينها القيروان وباجة وسليانة وزغوان، مما تطلّب اتخاذ جملة الاجراءات الصحية الوقائية والإستثنائية للتمكّن من كسر حلقة العدوى، على غرار الحجر الصحي الشامل، مع برمجة تكثيف حملات التلقيح.