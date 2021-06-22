وزير الصحة: الحملة الوطنية للتلقيح ستشهد تطورا مع توقع ارتفاع جلب التلاقيح في الفترة لمقبلة

قال وزير الصحة فوزي مهدي انه من المرتقب أن تشهد الحملة الوطنية للتلقيح تطورا في نسقها مع قدوم 500 ألف جرعة من اللقاح الصيني “سينوفاك” يوم أمس في انتظار وصول نحو 68 ألف جرعة تلقيح “فايزر” الأسبوع المقبل ونحو 636 ألف جرعة لقاح بحلول 31 جويلية المقبل

وقد بلغ عدد الجرعات التي وصلت إلى تونس منذ انطلاق عملية جلب التلاقيح بواسطة منظومة “كوفاكس” أو عبر الاقتناءات المباشرة إلى حد الآن 2 مليون و311 ألف و422 لقاح، وذلك من جملة 12 مليون متوقع وصولها العام الجاري، وفق ما كشفه وزير الصحة اليوم خلال مؤتمر صحفي

ولفت فوزي مهدي الى ان عدد اللقاحات ضد فيروس كورونا بلغت إلى حد الآن منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح مطلع مارس الماضي مليون و557 ألف لقاح، مشيرا إلى تلقيح 46 بالمائة من التونسيين البالغين أكثر من 60 سنة والذين قاموا بالتسجيل في المنظومة الالكترونية “إيفاكس”

وكشف أن وزارة الصحة قامت بإضافة 18 مركز تلقيح في العديد من المناطق على غرار أم العرايس والحاجب والقطار والفحص ونفزة والشابة ومرناق وبوعرقوب، موضحا أن الوزارة بصدد فتح مراكز تلقيح جديدة كلما شهدت أي معتمدية ارتفاعا في عدد المسلجين في منظومة التسجيل عن بعد

وأضاف في هذا الصدد أنه يتم إرسال فرق متنقلة لتسجيل وتلقيح المواطنين من كبار السن في المعتمديات التي لم تشهدا تطورا كبيرا في عدد المسجلين في منظومة “إيفاكس”

وأفاد أنه من المرتقب أن يقع تلقيح المواطنين في مراكز رعاية الصحة الأساسية وأيضا في الصيدليات الخاصة مع ارتقاع نسق جلب التلاقيح في الفترة المقبلة، مؤكدا على قدرة أعوان الصحة على تلقيح المواطين المسجلين بنسق أسرع في حال ارتفع جلب التلاقيح

من جهة أخرى، حث وزير الصحة منظمات المجتمع المدني على التطوع والمبادرة لدعم جهود وزارة الصحة في عملية تسجيل المواطنين في منظومة التلاقيح الالكترونية “إيفاكس”، مؤكدا أن وزارة الصحة غير قادرة بمفردها على مجابهة جميع التحديات في الانتشار المتسارع لوباء كورونا