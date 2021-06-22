بنزرت : دخول قرار الحجر الصحي العام في معتمدية جومين حيز التنفيذ

دخل قرار الحجر الصحي العام في معتمدية جومين المعلن امس من قبل اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة ، حيّز التنفيذ منذ منتصف ليلة امس ، وفي هذا الصدد اكدت رئيسة اللجنة المحلية لتنظيم النجدة معتمدة المنطقة وفاء بن عريف ان اغلب المواطنين والمتساكنين تقبلوا القرار في إطار التفاعل الإيجابي مع إجراءات كسر حلقات العدوى الفيروسية ، مبيّنة انه تم منذ الصباح تنظيم حملات رقابية مشتركة من قبل مصالح المعتمدية والبلدية والحرس الوطني والصحة والتجارة وأيضا بمشاركة الهلال الأحمر التونسي من اجل مزيد تعزيز التعاون المشترك مع المواطنين للتقيد بالإجراءات المعلنة ، الى جانب توفير بقية المرافق الضرورية الواجبة .

وأضافت أنه بالتعاون مع مصالح الإدارة الجهوية للصحة تم اليوم تنظيم حملة موسعة للتقصي المبكر عن الفيروس بعدد من مناطق المعتمدية من اجل حصر مكامن العدوى واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة .

يشار إلى أن اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة ببنزرت أقرّت أمس في اجتماع استثنائي بمقر الولاية تحت اشراف والي الجهة محمد قويدر ،غلق معتمدية جومين بالكامل انطلاقا من منتصف الليلة 21 جوان وحتى منتصف ليلة 27 جوان الجاري ومواصلة حظر الجولان من الساعة الثامنة ليلا وحتى الخامسة صباحا ،باستثناء الحالات الصحية واصحاب العمل الليلي والامتحانات الوطنية .

وجاء في نص قرار اللجنة منع التنقل بين العمادات والمعتمديات المجاورة داخل او خارج الولاية لمعتمدية جومين ، وأيضا تعليق ارتياد دور العبادة وغلق المقاهي والمطاعم والحمامات والقاعات الرياضية وكافة المحلات التجارية ما عدى محلات تجارة المواد الغذائية ومنع كل التجمعات والاحتفالات العامة والخاصة وغلق السوق اليومية والاسبوعية وغلق كافة الفضاءات الترفيهية والمنتزهات ومختلف محلات الخدمات ، الا للحالات المرخص فيها والحالات الاستعجالية والخدمات الأساسية بما في ذلك حملة التلقيح ، ووجوبية التزام كل من هو غير معني بالاستثناءات بالعزل الاتقائي بالمنازل الا لقضاء الحاجيات الضرورية وبالتالي تفادي التتبعات الجزائية المرتبطة بتعمد خرق التدابير المقررة بشان المعتمدية، وذلك بعد ان تجاوز عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد بها ال454 اصابة على 100 الف ساكن .