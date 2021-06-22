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في المحمدية: تفاصيل الاحتفاظ بستّيني بشُبهة الاعتداء الجنسي على طفل..!

2021/06/22 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لأعوان الحرس الوطني بالمحمدية بالاحتفاظ بشيخ ستيني اتّهمته عائلة طفل عمره 11 عاما بمحاولة الاعتداء الجنسي على ابنهم داخل بناية مهجورة.

وفي المقابل، نفى المشتكى به التهمة المنسوبة إليه، مفيدا بأنه يلقي دروسا خصوصية لأطفال وتلاميذ صغار ولم يسبق أن تظلم منه أحد، كما شدد على أن التهمة كيدية.

ومن ناحيتها، أذنت النيابة العمومية بإجراء بعض التساخير اللازمة وفتح تحقيق قضائي في الغرض تعهد به أحد قضاة التحقيق بالمحكمة ، في انتظار إطلاعه على نتائج الأبحاث والتساخير وإعادة سماع مختلف الأطراف قبل اتخاذه للقرارات التي يراها مناسبة وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.

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