وزير الصحة: تمت إضافة 41 سرير إنعاش و121 سرير أكسيجين خلال الأسبوعين الماضيين لمزيد تطوير إمكانيات التكفل بالمرضى

أكد وزير الصحة فوزي مهدي أنه وقع الترفيع في إمكانيات وزارة الصحة من حيث التكفل برعاية المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد من خلال إضافة 41 سرير إنعاش و121 سرير أكسيجين خلال الأيام 14 الماضية.

وقال مهدي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، حول مستجدات الوضع الوبائي في تونس، ” إن العدد الإجمالي لأسرة الإنعاش بلغ بعد إضافة 41 سريرا إضافيا، 457 سرير إنعاش فيما تصل نسبة إشغالهم بالقطاع العام 83.2 بالمائة”.

كما ارتفع إجمالي عدد أسرة الأكسيجين بعد إضافة 121 سريرا إلى 2431 سرير أكسيجين، فيما بلغت نسبة إشغالها في المؤسسات الاستشفائية العمومية 70.6 بالمائة، وفق تصريحات وزير الصحة.

كما تحدث مهدي عن تطوير إمكانيات وزارة الصحة للتعهد بالمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد في ولاية القيروان بعد تركيز المستشفى العسكري الميداني، فضلا عن إحداث مستشفى ميداني آخر بولاية باجة في انتظار رفع التعطيلات على بناء مستشفى جديد بباجة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية.

وأكد وزير الصحة أنه تم تعزيز شبكات الأكسيجين بالمستشفيات العمومية من أجل توفير الأكسيجين بالشكل المطلوب للمرضى، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي إشكال حاليا على مستوى مخزون الأكسيجين، فضلا عن توفير قوارير أكسيجين على ذمة المرضى سواء في منازلهم أو في المستشفيات العمومية.