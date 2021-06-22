باجة: دوريات أمنية مكثفة لفرض الحجر الصحي تفضي إلى تحرير 264 مخالفة

تشهد مدينة باجة والمناطق المشمولة بقرار الحجر الصحي الشامل بمعتمديات باجة الشمالية والجنوبية وعمدون دوريات مكثّفة للوحدات الامنية لفرض مقتضيات الحجر الصحي الشامل ومراقبة مدى احترام البروتوكول الصحي، والتي اسفرت في أول أيام الحجر امس الاثنين عن تحرير 264 مخالفة وحجز 22 بطاقة رمادية و22 رخصة سياقة.

وتتوزع المخالفات، وفق ما أفادت به “وات”مصادر من إقليم الحرس الوطنى بباجة، إلى 59 مخالفة من أجل عدم احترام البروتكول الصحي، و67 مخالفة من اجل عدم ارتداء الكمامات، و6 مخالفات ت ضد مقاه، اضافة الى 11 مخالفة من اجل عدم الالتزام بحظر الجولان، و49 مخالفة من أجل عدم احترام التباعد الجسدي، فضلا عن اصدار 67 تنبيها بالالتزام بالاجراءات.

ولاحظت صحفية “وات” بباجة التزاما نسبيا بقرار الحجر الصحي الشامل فى يومه الاول والثاني، مقابل حركة شبه طبيعية للسيارات الخاصة.

يذكر أنه تم اقرار الحجر الصحي الشامل في 3 معتمديات بولاية باجة بداية من 21 جوان والى غاية 27 من نفس الشهر وذلك اعتبارا للوضع الوبائي الخطير وسرعة انتشار فيروس “كورونا” بالجهة التى صنفت الادارة الجهوية للصحة كل معتمدياتها ذات مستوى انذار مرتفع جدا في ما يخص انتشار عدوى وباء “كورونا”.