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هذا فحوى لقاء المشيشي برئيس هيئة المهندسين..

2021/06/22 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

التقى رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الثلاثاء 22 جوان 2021 بقصر الحكومة بالقصبة رئيس هيئة المهندسين المعماريين الصحبي قرجي بحضور المستشار بديوان رئيس الحكومة أسامة الخريجي.

وأكد رئيس الحكومة أن الحكومة منفتحة على كل المقترحات والآليات لتبسيط الإجراءات الإدارية قصد اصلاح منظومة التعمير بالتعاون مع وزارة التجهيز والاسكان والبنية التحتية وتوفير الظروف الملائمة للارتقاء بالمهنة، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.

كما نوٌه المشيشي بدور المهندسيين المعماريين في دعم مجهودات الدولة في التنمية، مؤكدا على وقوفه الى جانبهم من اجل تذليل كل الصعوبات التي تعترضهم في أداء مهامهم، حسب البلاغ ذاته.

من جانبه، قدم رئيس هيئة المهندسين المعماريين بسطة عن وضعية المهندسين المنتدبين من قبل وزارة التربية في رتبة أقل من رتبتهم، ووعد رئيس الحكومة في هذا الاطار بانه سيتدخل لايجاد حل لوضعيتهم، يضمن لهم حقوقهم وكرامتهم، وفق نص البلاغ.

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