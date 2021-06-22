هام: تفاصيل وفحوى اللقاء الذي جمع المشيشي بالطبوبي..

مثّل الوضع الوبائي بالجهات ومتابعة تقدم المفاوضات بين الحكومة والمنظمة الشغّيلة أبرز محاور اللقاء الذي جمع ظهر اليوم الثلاثاء 22 جوان 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، رئيس الحكومة هشام المشيشي مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.

وتطرق اللقاء إلى الوضع العام السياسي والإقتصادي بالبلاد والتحديات الإجتماعية الراهنة المطروحة والتي تمثّل أولوية قصوى خاصة مع تأثير الأزمة الصحية وإنتشار وباء كوفيد-19 على الفئات الهشة.

وأكد المشيشي على إلتزام الحكومة بالتسريع في تنفيذ بنود الإتفاق الحاصل إثر إجتماع جلسة 5 زائد 5 بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل وعلى تسوية وضعية عملة الحضائر وإصدار الأوامر الترتيبية وتفعيل إتفاق 6 فيفري الماضي.

من جانبه أشار الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل إلى أن اللقاء مثل فرصة للتأكيد على مصداقية التفاوض مع الطرف الحكومي منوّها بإلتزام الحكومة بإصدار الأوامر التطبيقية لإتفاقيات 6 فيفري الماضي والتي لن تتجاوز 6 جويلية القادم حسب ما تم الاتفاق عليه مؤخرا.وأضاف أن المحادثة تناولت تطور الوضع الوبائي الخطير في عديد الجهات وضرورة توحيد الجهود ومساندة الإجراءات التي تتخذها الحكومة والوقوف مع أبنائنا في الجهات الداخلية في هذا الظرف الصعب.