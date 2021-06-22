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المهدية :تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة

2021/06/22 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية المجراة على 187 عيّنة، صدرت الثلاثاء، تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة لمصاب أصيل معتمدية ملولش.

وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 44 بالمهدية و13 بسيدي علوان و10 بالشابة إلى جانب 8 إصابات بقصور الساف و6 ببومرداس.
وتماثل، في المقابل، 63 مصابا بالفيروس التاجي ليرتفع عدد حالات الشفاء، منذ ظهور الوباء، 12598 حالة.

ورصدت الجهة، منذ بداية الجائحة، 13908 إصابة من بينها 393 حالة وفاة و998 حالة نشطة (حاملة للفيروس).
وتلقّى 867 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس ليعادل مجنوع المنتفعين بالتطعيم 47941 من بينهم 15567 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.

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