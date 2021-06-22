صفاقس : اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث توصي بضرورة مواصلة توخي الحذر واليقظة تفاديا لانتقال العدوى من الولايات المجاورة

أوصت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بصفاقس، التي انعقدت مساء اليوم الثلاثاء بمقر الولاية حضوريا وعبر تقنية التواصل عن بعد، بضرورة مواصلة توخي الحذر والالتزام بالقرارات المتخذة من قبل اللجنة الجهوية بخصوص تطبيق البروتوكول الصحي من أجل تفادي إمكانية انتشار الوباء بولاية صفاقس بسبب العدوى بالفيروس من الولايات الموبوءة الحدودية المجاورة، وذلك رغم استقرار مؤشرات الوضع الوبائي في الجهة.

ودعا والي صفاقس، أنيس الوسلاتي، جميع رؤساء البلديات والأجهزة الامنية، إلى ضرورة الرفع من درجة اليقظة والتكثيف من حملات المراقبة في الفضاءات المفتوحة للعموم والتظاهرات والحفلات الخاصة والمناسبات العائلية والأسواق الاسبوعية من أجل فرض احترام قواعد البروتوكول الصحي، مؤكدا على أنه لا يجب التهاون والتراجع في تطبيق القانون عندما يتعلق الأمر بصحة وسلامة وحياة المواطنين.

من ناحيته، شدد المدير الجهوي للصحة بصفاقس، الدكتور جوهر المكني، على ضرورة الإلتزام بالبروتوكول الصحي في الفضاءات المفتوحة للعموم والمناسبات العائلية واحترام قواعد حفظ الصحة الأساسية وتوخي الحذر اللازم خلال الفترة القادمة التي ستشهد عيد الأضحى والمناسبات العائلية وذلك رغم ما تشهده ولاية صفاقس من استقرار نسبي في مؤشرات الوضع الوبائي.

وذكر انه من ضمن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس مؤخّرا للتوقي من انتشار الوباء، هو القيام بالتحاليل السريعة في عدد المناطق التي تشهد ارتفاعا ملحوظا في نسبة الاصابات على غرار معتمدية منزل شاكر وساقية الدائر وبعض الأماكن التي تشهد نسبة أقبال كبيرة من المواطنين من مختلف الولايات مثل محطة اللواجات، كما دعا إلى التسجيل في منظومة ايفاكس والاقبال على عملية التلقيح ضد فيروس كورونا.

من جهتهم ، آثار عدد من المتدخلين، مسألة التكثيف من مراكز التلقيح ضد فيروس كورونا في جهة صفاقس وفي مختلف المعتمديات والتحسين من الخطة الاتصالية ودعمها للرفع من نسق الاقبال على التلقيح والتصدي إلى مسألة التشكيك في مدى فاعلية التلاقيح المضادة لفيروس كورونا التي تجول بخاطر العديد من المواطنين

وفي ردّه على مدى فاعلية التلاقيح المضادة لفيروس كورونا، أكّد المدير الجهوي للصحة بصفاقس، الدكتور جوهر المكني، على ان جميع أنواع التلاقيح ضد فيروس كورونا آمنة ومتوفرة في صفاقس بالكميات اللازمة.