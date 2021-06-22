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نابل: 10 وفيات بفيروس كورونا وارتفاع عدد الحالات النشيطة إلى 1927 حالة

2021/06/22 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بنابل 10 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 4 حالات بتاريخ اليوم الثلاثاء، ليرتفع بذلك مجموع الوفيات إلى 792 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، وفق ما أفاد به مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل، عمر السليمي.

وأضاف السليمي، في تصريح لصحفية (وات)، أن عدد الحالات النشيطة، أي التي لا تزال حاملة للفيروس، ارتفع ليبلغ 1927 حالة، وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية الأخيرة، والبالغ عددها 729 تحليلا، والتي أسفرت عن تسجيل 177 إصابة جديدة، أي بنسبة تحاليل إيجابية تقدر ب25 بالمائة.

وأشار، في السياق ذاته، الى أن مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة بولاية نابل، بلغ 24226 حالة، في حين بلغ عدد الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد، 21508 حالة.

وتتوزع حالات الوفيات الأخيرة على معتمديات منزل تميم (حالتان) ودار شعبان الفهري (حالتان) وقربة (حالتان) وحالة بكل من قرمبالية والحمامات والميدة والهوارية. وتتراوح أعمارالمتوفين بين 34 و90 سنة.

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