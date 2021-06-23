تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم

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2021/06/23 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تتواصل الأجواء الاربعاء 23 جوان 2021، على نفس الوتيرة التي ميزت ال 24 ساعة الفارطة اذ تكون السماء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات مع تكونات رعدية ترافقها امطار متفرقة بالمرتفعات الغربية
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وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، تبقى الحرارة مرتفعة بالمناطق الداخلية حيث تتراوح بين 37 و44 درجة وتصل الى 47 بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي وتكون اقل نسبيا وبين 28 و33 قرب السواحل
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وتهب الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم قرب السواحل الشرقية فيما يكون البحر مضطربا بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال.

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