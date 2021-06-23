مدينة العلوم بتونس تنظم من 7 الى 10 جويلية القادم مدرسة صيفية في علوم الفضاء لفائدة التلاميذ من 10 الى 12 سنة

تنظم مدينة العلوم بتونس المدرسة الصيفية في علوم الفضاء خلال الفترة المتراوحة من 7 الى 10 جويلية القادم لفائدة التلاميذ ممن تتراوح أعمارهم بين 10 و 12 سنة وفق ما أفادت به المؤطرة العلمية بالمدينة والمختصة في علم الفلك، ايمان تيتوحي

وأوضحت ايمان تيتوحي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، اليوم الاربعاء أن القائمين بمدينة العلوم لمسوا الاهتمام الواسع لدى الاطفال بعلوم الفضاء ومدى تفاعلهم بها من خلال التظاهرات العلمية التي نظمتها المدينة والمهمات الفضائية في العالم والتي كللت بالنجاح

وأشارت الى أن اهتمام الاطفال بعلوم الفضاء تولد من خلال ما يتواتر الى أسماعهم وأبصارهم من مهمات حول العالم لاسيما من خلال اطلاق أول قمر صناعي تونسي”تحدي 1″ في شهر مارس 2021 وكذلك تطور المهمات الفضائية في العالم والتي ارتفعت بـ120 بالمائة خلال السنة المنقضية لتشهد اطلاق أكثر من 1270 قمر صناعي حسب قولها

وفي ما يتعلق بموضوع المدرسة الصيفية لفتت المؤطرة العلمية الى أنها ستتناول تفسير كيفية الانفلات من جاذبية الأرض وستتطرق الى المهمات والاكتشافات الفضائية وسيتم اعتماد كوكب المريخ كموضوع دراسة

وأضافت أن التلاميذ سيقومون خلال الدروس التطبيقية بصناعة نموذج لمركبة فضائية وسيتم تقديم تجارب حول حياة رواد الفضاء خارج جاذبية الارض، وذلك بمشاركة الجمعية الافريقية للجغرفة الرقمية

وبينت أن الجمعية الافريقية للجغرفة الرقمية ستشارك بورشة في شكل مسابقة تحت عنوان”البحث عن الكنز” للتعرف على الاتجاهات وكيفية الاستدلال عليها باستخدام أنظمة تحديد المواقع والاستدلال بالطرق الطبيعية عبر النجوم والبحار وغيرها

وحدد معلوم المشاركة حسب المتحدثة ب 60 دينار للشخص الواحد وحددت البقاع ب15 مكانا شاغرا وذلك نظرا للوضع الوبائي ولتطبيق البروتوكول الصحي