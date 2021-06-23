هام: تخصيص مساعدات اجتماعيّة للجهات المتضرّرة من كورونا

الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بسيدي بوزيد يطالب السلط المعنية بتحمل مسؤوليتها في حماية الأساتذة وتأمين الامتحانات الوطنية..

سوسة: القبض على شخص بحوزته كمية من الأقراص المخدرة

في المحمدية: تفاصيل الاحتفاظ بستّيني بشُبهة الاعتداء الجنسي على طفل..!

القيروان: وحدات الحماية المدنية تتدخل في ساعة متأخرة من مساء أمس لنقل عائلة مصابة بالوباء من بينها رضيعة

2021/06/23 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تدخلت وحدات الحماية المدنية بالقيروان في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء لاسعاف عائلة تتكون من 4 افراد اصيبوا بفيروس “كورونا” من بينهم رضيعة وشخص من ذوي الاحتياجات الخصوصية، و تولت نقلهم الى مستشفى ابن الجزار بالقيروان، وفق المدير الجهوي للحماية المدنية العميد حاتم الرزقي

وأوضح العميد الرزقي، في تصريح لـ(وات) ، ان العائلة تقطن بمنطقة ريفية نائية من منطقة الرويسات بمعتمدية الشبيكة، وكان افرادها قد توجهوا بنداء عاجل الى الحماية المدنية لاسعافهم بعد تعكر حالتهم الصحية نظرا لعجزهم عن التنقل ليلا بسبب حظر الجولان الساري بالجهة، ولعدم توفر وسائل نقل بالمنطقة.

وفي نفس الاطار، أفاد العميد حاتم الرزقي بأن وحدات الحماية المدنية نفذت خلال الاسبوع الاخير 94 تدخلا لاسعاف ونقل عائلات الى الوحدات الاستشفائية بولاية القيروان.

ويشار الى ان 48 عونا من الحماية المدنية بولاية القيروان اصيبوا بفيروس “كورونا” منذ بداية الموجة الاخيرة للجائحة بالجهة.

كما تجدر الاشارة الى ان وحدات الحماية المدنية لم يشملها اجراء الاولوية في التمتع بالتلقيح رغم انها تتدخل مباشرة في نقل المرضى المصابين بفيروس “كورونا” ضمن تدخلاتها اليومية عند الحوادث وغيرها.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn