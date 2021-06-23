لجنة أمريكية تجتمع لتقييم احتمال وجود علاقة بين حالات التهاب عضلة القلب ولقاحات “فايزر” و”موديرنا”..

أفادت وكالة “رويترز” بأنه من المقرر أن تجتمع لجنة أمريكية لتقييم احتمال وجود علاقة بين حالات نادرة من التهاب عضلة القلب ولقاحات “فايزر-بيونتيك” و”مودرنا” المضادة لفيروس كورونا.

وأشارت “رويترز” إلى أنه “من المقرر أن يجتمع مستشارون للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي.دي.سي)، اليوم الأربعاء، لتقييم احتمال وجود علاقة بين حالات نادرة من التهاب عضلة القلب ولقاحات الوقاية من فيروس كورونا التي أنتجتها شركات فايزر-بيونتيك ومودرنا”.

من جانبها، كانت مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية، روشيل ولنسكي، قد أوضحت أن “اجتماع اللجنة المقرر أن يبدأ 11 صباحا بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت غرينتش)، سيقدم تفاصيل عن أكثر من 300 حالة مؤكدة لالتهاب عضلة القلب والتهاب الغلاف المحيط بالقلب، من بين أكثر من 20 مليون مراهقا وبالغا، تلقوا اللقاح في الولايات المتحدة”، إذ لفتت المراكز الأمريكية هذا الشهر، إلى أنها “ما زالت تقيم المخاطر الناجمة عن تلك الحالة، وأنها لم تؤكد وجود علاقة سببية بين لقاحي فايزر ومودرنا المضادين لفيروس كورونا ومشكلات القلب”.

في حين أنها كشفت أن “عددا أعلى من المتوقع من الشباب عانوا من التهاب في القلب بعد الجرعة الثانية من لقاحات ضد فيروس كورونا”، مؤكدة أن “أكثر من نصف الحالات كانت لأشخاص تتراوح أعمارهم بين 12 و24 عاما”.

هذا وتجري المراكز الأمريكية منذ عدة أشهر، تحقيقات في حالات التهاب في القلب حدثت بالأساس لذكور في عمر الشباب.

فيما كانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت هذا الشهر أنها ترى “صلة محتملة بين مثل تلك الحالات ولقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا”.

رويترز