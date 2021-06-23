سوسة: القبض على شخص من أجل السرقة من داخل محل تجاري..

إثر تعرّض محلّ تجاري بجهة حيّ الرّياض من ولاية سوسة إلى السّرقة والاستيلاء من داخله على جهاز تلفاز وبعض التّجهيزات الأخرى ومبلغ مالي قدره 400 دينارا، تمكّنت الوحدات التّابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة الجنوبيّة، يوم 22 جوان 2021، بعد تعميق التّحرّيات، من حصر الشّبهة في شخص من ذوي السّوابق العدليّة في مجال السّرقة والقبض عليه بمنزله (بالتّنسيق مع النّيابة العموميّة) وحجز كامل المسروق.

بالتّحرّي معه، اعترف بما نُسب إليه، مفيدا أنّه تولّى إنفاق المبلغ المالي المسروق.

باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه ومواصلة الأبحاث.