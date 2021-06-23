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صندوق الضمان الاجتماعي: تقديم موعد صرف جرايات جوان..

2021/06/23 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بلاغ موجه لمنظوريه المنتفعين بجــرايات، أنّه تمّ تقديم تاريخ صرف الجرايات إلى يوم الخميس 24 جوان 2021 بدلا من التاريخ المـعتاد والمحدّد ليـوم 25 من كل شهر.
وأوضح الصندوق أن هذا القرار يهدف لتفادي الاكتظاظ وتوقيّا من تفشي فيروس كورونا، خاصّة وأنّ هذا التاريخ تزامن مع عطلة نهاية الأسبوع.

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