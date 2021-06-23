الإدارة العامة لشركة “تاف تونس” المشغلة لمطار النفيضة الحمامات الدولي تقرر غلق المطار بسبب إضرابات الأعوان

قررت الإدارة العامة لشركة “تاف تونس”، المشغلة لمطار النفيضة الحمامات الدولي ولمطار الحبيب بورقيبة المنستير الدولي، غلق مطار النفيضة الحمامات الدولي بداية من مساء اليوم الأربعاء بعد آخر نشاط جوي، وذلك إلى حين إيجاد حلول توافقية مع الطرف النقابي، الذي يقوم بتحركات احتجاجية، وفق ما أكدته لمراسل “وات” بولاية سوسة، مديرة الإعلام والاتصال بشركة تاف تونس، ريم ضامر.

ونفذ أعوان مطاري النفيضة والمنستير يومي 17 و18 جوان الجاري إضرابا عن العمل للاحتجاج بالخصوص على تعنت شركة تاف تونس وعدم التزامها بالاتفاقيات المبرمة، وتجاهلها لمطالب الأعوان، وتعسفها عليهم بالطرد، وعدم تسديد مستحقاتهم المالية المتخلدة، وفق بيان للجامعة العامة للنقل.

ومن المنتظر أن يدخل أعوان شركة تاف تونس بمطاري النفيضة والمنستير أيام 5 و 6 و7 جويلية 2021 في إضراب عن العمل لنفس الأسباب، وفق برقية التنبيه بالإضراب الصادرة عن الأمين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشات العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي.

وكانت شركة “تاف تونس” أكدت في بلاغ أصدرته يوم الخميس الماضي أن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تفاقمت بسبب جائحة الكوفيد-19، وما ترتب عنها من انهيار في حجم النشاط وانعدام شبه كلي للمداخيل، إلى جانب الصعوبات المتواصلة في استخلاص ديون الشركة، “جعل تسريح عدد من الأعوان أمرا حتميا ولا مناص منه”.

واستنكرت الإدارة العامة للشركة في ذات البلاغ الأحداث “الخطيرة ” التي شهدها مطار النفيضة مساء 16 جوان وحتى ساعة متأخرة من الليل، حيث عمد المحتجون قبل بدء الإضراب المقرر ليومي 17 و18 جوان إلى غلق كل المنافذ المؤدية إلى المطار، مع تهديد زملائهم ومنعهم من الالتحاق بمراكز عملهم، ما دفع الشركة الى إغلاق المطار لغياب العنصر البشري به، وذلك بالتنسيق مع مصالح الطيران المدني.