الكاف: تسجيل حالة وفاة و80 اصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الخميس، في تحيين جديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة “كورونا” بالجهة عن تسجيل حالة وفاة و80 إصابة بعدوى الفيروس، وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على 195 عينة تم رفعها بتاريخ 22 جوان

وارتفع بذلك عدد الوفيات الجملية المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء إلى 349 شخصاً وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 10319 حالة تماثل منها 9719 للشفاء، فيما ارتفع عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات إلى 76 شخصا منهم 11 مريضا باقسام الانعاش والعلاج المكثف

وأمام تزايد حالات الوفيات والإصابات المؤكدة بالفيروس بالجهة خلال ال10 ايام الاخيرة، حذر رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني في تصريح ل(وات) من خطورة الوضع الوبائي بالجهة قائلا أنه أصبح ” ينذر بكارثة حقيقية” وفق تقديره

ولم يستثن الجمني إمكانية اعلان الحجر الصحي الشامل بمدينة الكاف إذا ما تواصل إنتشار الوباء بوتيرة سريعة خاصة وأن 386 شخصا من جملة 600 شخص من الخاضعين للحجر الصحي متواجدون بهذه المدينة، على حد تعبيره