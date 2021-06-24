عاجل: رفيق بوجدارية يؤكد أن هذه الموجة عنيفة وقوية ويدعو الى حجر صحي شامل بالمناطق الحمراء..

اكد الدكتور رفيق بوجدارية رئيس قسم الاستعجالي بمستشقى عبد الرحمان مامي بأريانة ان الموجة الحالية لفيروس كورونا عنيفة وقوية وتتميز بسرعة انتشار الفيروس حيث ضربت ولايات نسبة التلقيح فيها ضعيفة كما ضربت الاطفال والشباب.

وبين بوجدارية في تدوينة على صفحته الرسمية بالفيسبوك ان المريض الواحد يقوم بنقل العدوى لما بين 5 و 10 اشخاص مشيرا الى أن المتسبب في هذه الموجة هو المتحور الهندي اي فيروس “دلتا”.

واكد المتحدث ان هذا المتحور تسبب في تعبئة المستشفيات وفي نسبة وفيات كبيرة ويصاب به غير الملقحين بنسبة 67 بالمائة.

في ما يلي تفاصيل التدوينة: