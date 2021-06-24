مدنين: تسجيل 93 اصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا” دون تسجيل حالات وفاة لليوم الثالث

تم خلال ال24 ساعة الماضية تسجيل 93 اصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا” ٍبولاية مدنين، دون ان تسجل لليوم الثالث اية حالة وفاة بسبب الفيروس لتستقر الوفايات في عدد 655 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الجملي للاصابات منذ ظهور الوباء الى 16090 اصابة، وفق ما افاد به مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز (وات).

ورغم تراجع اصابات جرجيس مقارنة بيوم امس الذي بلغت فيه اعلى عدد في الاصابات (79 اصابة)، فانها تواصل تسجيل اعلى الاصابات بعدد بلغ 32 اصابة في ال24 ساعة الاخيرة، تليها معتمدية بن قردان بعدد 16 اصابة ولاول مرة منذ ظهور الوباء 15 اصابة بمعتمدية اجيم (12 اصابة منها مجمعة)، فيما توزعت بقية الاصابات بين حومة السوق ب9 اصابات وكل من مدنين الجنوبية وسيدي مخلوف ب8 اصابات و3 اصابات بميدون واصابتين اثنين بمدنين الشمالية.

وامام هذا الوضع الوبائي ستعقد اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس “كورونا” يوم غد الجمعة جلسة عاجلة لاتخاذ اجراءات جديدة للحد من انتشار الفيروس وخاصة بمعتمديات جرجيس وبن قردان واجيم.

ونبه مدير الصحة الوقائية الى خطورة الوضع في ظل تواصل حالات الاستهتار والتجمعات العائلية الكبرى سواء حفلات الزفاف او غيرها دون احترام شروط الوقاية والبرتوكول الصحي للتوقي من فيروس “كورونا”.

وسجلت الجهة 42 حالة شفاء منها 10 حالات بجرجيس و7 حالات ببن قردان و6 حالات بميدون و5 حالات بسيدي مخلوف و4 حالات بكل من مدنين الجنوبية واجيم و3 حالات بكل من مدنين الشمالية وحومة السوق، وبذلك يرتفع العدد الجملي لحالات الشفاء منذ ظهور الوباء الى 15050 حالة شفاء.

وبلغ عدد الجرعات التي قدمها المركز الجهوي للتلقيح ضد فيروس “كورونا” بجربة ومدنين 57154 جرعة منذ انطلاق الحملة منها 620 جرعة يوم امس.