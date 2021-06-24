منوبة: فرض الحجر الصحي الشامل يمعتمدتي طبربة ومنوبة لمدة 10 ايام

قرّرت اللجنة الجهوية لمجابهة “كورونا” المنعقدة، اليوم الخميس، بمقر ولاية منوبة، فرض الحجر الصحي الشامل لمدة 10 ايام قابلة للتجديد حسب تطور الوضع الوبائي، وذلك بمعتمدتي طبربة ومنوبة التي بلغت مستوى انذار مرتفع جدا، بتجاوز مؤشر الاصابة بها 600 اصابة على كل 100 الف ساكن.

وأكد والي منوبة، محمد شيخ روحه، ن الحجر الصحي ينطلق غدا الجمعة من بداية من الساعة منتصف الليل، وسيشمل عددا من الاستثناءات التي تعكف اللجنة، التي تواصل انعقادها، على تحديدها وسيعلن عنها لاحقا.

يذكر ان ولاية منوبة سجلت أمس الاربعاء 9 وفيات، 4 منها بدوار هيشر، إلى جانب 91 حالة اصابة جديدة.

هذا ويبلغ حاليا عدد الحالات النشيطة بمنوبة المدينة 422 حالة، وبطبربة 367 حالة، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات النشيطة بكامل الجهة الى 1457 حالة، منها 28 حالة تخضع حاليا للإيواء بمركز “كوفيد” بمعهد القصاب والمستشفى المحلي بطبربة.

كما سجلت الجهة ايضا 90 حالة شفاء ارتفع بموجبها إجمالي عدد حالات الشفاء الى 13 ألفا و632 حالة من مجموع 15 ألفا و608 إصابات منها 519 حالة وفاة منذ بداية انتشار الجائحة.