القصرين : تسجيل حالتي وفاة و281 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية

سجّلت المصالح الصحية في ولاية القصرين خلال الساعات 24 الماضية حالتي وفاة جديدتين جراء وباء كورونا ما رّفع من عدد إجمالي الوفيات بالجهة منذ بدء الموجة الثانية للفيروس إلى حدود اليوم الخميس إلى 566 وفاة .

كما أحصت ذات المصالح 281 حالة إصابة جديدة بالوباء خلال نفس الفترة المذكورة من جملة 800 تحليلا مخبريا ليرتفع بذلك العدد الجملي للمصابين بالفيروس منذ انتشاره في تونس إلى حدود اليوم إلى 15 ألفا و586 إصابة وفق ما ذكره كاهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرين ، منصف المحمدي.

وبيّن المحمدي في تصريح لـ( وات) أن نسبة التحاليل الإيجابية المسجلة حاليا بالجهة شهدت تقلصا مقارنة بالنسبة المسجلة خلال الأسبوع المنقضي ، مبرزا انها بلغت حاليا 32 بالمائة بعد أن تجاوزت مؤخرا 40 بالمائة .

وبخصوص نسبة إمتلاء أسرّة الإنعاش بالمستشفى الجهوي والبالغ عددها 7 أسرّة وأسرّة الأوكسجين بمختلف المؤسسات الصحية بالجهة وعددها 180 سريرا ، أوضح المحمدي أنها تراجعت حاليا إلى 80 بالمائة بعد أن تجاوزت في الأيام القليلة الماضية 90 بالمائة.

وشدد بالمناسبة على ضرورة توخي الحذر والتقيد بمقتضيات البروتوكول الصحي والإلتزام بقواعد حفظ الصحة والإقبال على حملة التلقيح للتوقي من مخاطر هذا الوباء ، آملا في أن يشهد الوضع الوبائي بالجهة استقرارا خلال هذه الفترة بعد فرض حجر صحي شامل ب5 معتمديات بالجهة تجاوزت فيها نسبة الإصابة بوباء كورونا ال400 إصابة على كل 100 ألف ساكن وهم كل من القصرين الكبرى التي تضم كل من معتمديات القصرين الشمالية والجنوبية والزهور و معتمديتي ماجل بلعباس وحاسي الفريد.

وكانت اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس كورونا بالقصرين قد قررت عشية الأحد المتقضي فرض حجر صحي شامل بخمس معتمديات سجلت ارتفاعا في عدد الاصابات و الوفيات وتمّ تصنيفها معتمديات ذات مستوى اختطار مرتفع جدا.

و قررت خلال فنرة الحجر الصحي منع التنقل والى المعتمديات المذكورة مع منع اقامة الحفلات والأنشطة الثقافية والرياضية والسياحية وكافة التجمعات العمومية و الخاصة مع منع انتصاب الأسواق و تعليق ارتياد دور العبادة و وتم استثناء المؤسسات التربوية وكل المصالح والادارات والهياكل المعنية بسير الامتحانات الوطنية .