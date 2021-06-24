غلوبال فينانس : التجاري وفا بنك ضمن أفضل مختبرات االبتكار المالي في العالم

في تصنيفها “مبتكرو 2021 ،” صنفت املجلة األمريكية الشهيرة غلوبال فينانس التجاري وفا بنك ضمن أفضل مختبرات االبتكار على الصعيد العاملي.

وباعتبارها مرجعا عامليا في مجال املستجدات املالية، تكافئ هذه الجائزة في نسختها الرابعة االبتكارات التي يتم دعمها وإطالقها من طرف املؤسسات، واملختبرات، والتكنولوجيات املالية األخرى ضمن املناطق السبع للعالم.

وخالل هذه السنة، اعتمد رؤساء تحرير املجلة الشهرية الصادرة باللغة اإلنجليزية الهيئة التابعة للمجموعة “bank Attijariwafa by Wenov “واملوجهة كليا لالبتكار، بصفتها عالمة مرجعية في تنفيذ أدوات االبتكار وريادة األعمال املبتكرة، مما يتيح تطوير حلول بنكية وتكنولوجيات جديدة وبنيات تحتية رقمية أكثر شموال.

ويقوم فرعها » WeLab ،» باعتباره مختبرا تكنولوجيا فعليا، بتسريع تطور التصورات التكنولوجية املبتكرة وذات قيمة مضافة عالية على مستوى األعمال، من خالل إثبات ملموس لقدرة منتوج أو خدمة ما على االشتغال، وارتكازا على مواهب داخلية من نساء ورجال التجاري وفابنك.

وتم وضع فروع وأدوات إضافية، على غرار »Ideation & Up Smart »و» WeDesign» و » WeCulture ،» لتصور التجربة البنكية املستقبلية عبر مقاربات تقطع مع السابق من نوع التفكير التصميمي و الشركات الناشئة الرشيقة، إلخ. كما تروم هذه األدوات تحفيز إبداع املستخدمني بفضل مجموعة من البرامج الستيعاب هذه الثقافة. وتتم بشكل منفتح وتشاركي مع منظومة الحاضنات والشركات الناشئة والجامعات والفاعلني املؤسساتيني.

ولحدود اليوم، تعاونت هيئة “bank Attijariwafa by Wenov ” التي تضم فريقا من رواد األعمال الشغوفني وامللتزمني الذين يطورون باستمرار تدابير مبتكرة، مع 120 مقاولة ناشئة، وسلمت ما يزيد عن مئة إثبات للمفاهيم املبتكرة ، ووقعت عدة شراكات استراتيجية مع منظومتها الوطنية والدولية.

وعلى صعيد املقاوالت الناشئة، بات التمويل ممكنا بفضل شراكات تم إبرامها مع حاضنني أو مسرعني، مثل املركز املغربي لريادة األعمال.

وتعمل ” Wenov ” كذلك مع جامعيني لتأطير الطلبة واحتضان مشاريعهم حول مواضيع تتعلق بالذكاء االصطناعي والبلوكشني وأنترنت األشياء وغيرها.

من خالل جعله من االبتكار رافعة استراتيجية وقيمة ضمنية لكسب العديد من الرهانات التي تتعلق بمحيطه، رفع التجاري وفابنك منذ عدة سنوات من املبادرات املبتكرة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

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التواصل مع وسائل اإلعالم – مجموعة التجاريوفا بنك

وفاء غوات

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وفي هذا الصدد، صرح السيد جوزيف جيارابوتو، مدير تحرير غلوبال فينانس قائال : ” الزالت الثورة الرقمية في بدايتها، وتعمل فرق من العالم بأسره في الوقت الراهن على ضمان املستقبل من خالل أفكار جديدة” ثم أضاف “سواء تم تأسيسها من طرف بنك أو جامعة أو مستشار أو منظمة غير حكومية، تعتبر مختبرات االبتكار املالي املنضوية في الئحة غلوبال فينانس مكانا الحتضان حلول الغد”.

ومن جهته، صرح السيد حسن البدراوي، املدير العام املساعد ملجموعة التجاري وفابنك، املكلف بقطب التحويل واالبتكار والتكنولوجيات والعمليات، عقب هذا التتويج ” نتشرف بتصنيف “bank Attijariwafa by Wenov” ضمن أفضل مختبرات االبتكار املالي في العالم من طرف املجلة الشهيرة غلوبال فينانس. وتمنح هذه الهيئة املوجهة كليا لالبتكار للتجاري وفابنك قدرة فريدة على االستغالل والتجريب واالنفتاح، مما يتيح تصور ونمذجة تجارب بنكية مبتكرة وبناء بنك الغد. ولعل هذا التتويج خير دليل على دقة تصور رئيسنا الذي جعل من االبتكار محورا استراتيجيا ورمزيا للتجاري وفابنك ورافعة حقيقية إليجاد القيمة سواء بالنسبة للبنك أو منظومته املغربية واإلفريقية”.

نبذة عن غلوبال فينانس

غلوبال فينانس هي مجلة شهرية صادرة باللغة اإلنجليزية وتابعة ملجموعة كالس إديتوري. تأسست سنة 1987 ويقع مقرها بنيويورك. تشكل غلوبال فينانس مرجعا عامليا في مجال املستجدات املالية.

تتطرق غلوبال فينانس ملواضيع تتعلق بالقطاع املالي على املستوى الدولي ، السيما مالية املقاوالت واملشاريع املشتركة وعمليات الضم والشراء وأسواق الرساميل والعمالت والبنك وتدبير املخاطر، إلخ. كما تعد غلوبال فينانس شريكا إعالميا مفضال لالجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي.

نبذة عن جوائز ” املبتكرون ”

تكافئ جوائز ” املبتكرون ” لغلوبال فينانس البنوك األكثر ابتكارا في إفريقيا وأسيا ، املحيط الهادي و أوروبا الوسطى والشرقية وأمريكا الالتينية والشرق األوسط وشمال أمريكا وأوروبا الغربية؛ وأفضل مختبرات االبتكار املالي. وتتوزع الجوائز على عدة فئات : أفضل االبتكارات في مجال مالية املقاوالت، واألداءات، والتمويل التجاري وتدبير الخزينة، واملالية اإلسالمية، مع فائزين يتم انتقاؤهم من مختلف جهات العالم.

بــــــالغ صـــحــــفـــي

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