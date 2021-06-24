سليانة : عدد من عمال المقاهي يحتجون للتعبير عن رفضهم لقرار الحجر الصحّي الشامل في الجهة

عمد عدد من عمّال المقاهي بسليانة المدينة اليوم الخميس إلى غلق الطريق الرئيسي أمام مقر الولاية في الإتجاهين بعد أن نفّذوا وقفة إحتجاجية سلمية للتعبير عن رفضهم لقرار الحجر الصحي الشامل بإعتباره لم يراع ظروفهم الإجتماعية.

وذكر المتحدث بإسم المحتجين ،محمد علي الشيحي في تصريح لــ(وات) أن مايقارب 360 عاملا في الجهة يطالبون بحلول عاجلة لقطاعهم المتضرّر منذ بداية الجائحة أي أكثر من سنتين تقريا وفق قوله.

وأضاف أن تتالي القرارات سواء المحلية أو الجهوية المرتبطة بكسر حلقات العدوى أضرّت بقطاعهم، مشيرا إلى أن أغلبهم أصبح عاجزا عن خلاص ديونه وتوفير أدنى المستلزمات الحياتية لعائلته.

و إعتبر الشيحي أن استثناء المؤسسات الصناعية المصدّرة كلّيا والمساحات التجارية الكبرى من الإلتزام بقرار الحجر الصحي غير عادل على حد تعبيره

من جهته،قال أمين القاسمي وهو عامل بمقهى طيلة أكثر من 30 سنة إن وضعيتهم المادية مزرية حيث أن أجرهم اليومي يتراوح بين 15 و30 دينارا إضافة إلى عدم تمتعهم بالتغطية الإجتماعية.

وطالب المحتجون في تصريحات متطابقة السلط الجهوية والمركزية إلى الالتفاف لهطا القطاع المهمّش طيلة سنوات متتالية بما في ذلك خلال الجائحة

من جانبه، أوضح والي سليانة عبد الرزاق دخيل أنه بإمكان عمّال المقاهي التسجيل على المنصة التابعة لوزارة الشؤون الإجتماعية حتى يتمتعوا بمنحة قيمتها 200 دينار شرط أن تتوفر فيهم الشروط التالية (تسوية الوضعية الجبائية والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي cnss)