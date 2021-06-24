محافظ البنك المركزي: البنوك التونسية متأخرة على مستوى الاستثمار في افريقيا

اعتبر محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، أن البنوك التونسيّة متأخرة على مستوى الاستثمار في القارّة الإفريقية “.

وأشار العبّاسي إلى تواجد قطاع التأمين بشكل أكبر أكثر من البنوك في بلدان القارة. وأضاف في تصريح لوسائل الإعلام، على هامش مشاركته في الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي لتمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا (فيتا 2021)، أنّه من المفروض أن يساعد البنك المركزي هذه المؤسسات البنكية على الاستثمار في القارّة.

وذكر المحافظ بأن البنك التونسي والتجاري بنك موجودان في المغرب وفي العديد من الدول الافريقية الأخرى وأن العديد من البنوك وضعت ضمن برامجها القادمة الاستثمار في الدول الافريقية.

كما لفت إلى أن كل المؤسسات البنكية الموجودة في أفريقيا هي، التّي تستثمر عن طريق مشاريع كبرى بتمويل من البنك الافريقي للتنمية.

وبين، من جهة أخرى، أنّ الخروج من الأزمة الماليّة الحالية، التّي تعيشها تونس، والتّي فرضتها الجائحة الصحيّة يقتضي التفكير في طرق جديدة للتعاون، مؤكدا ضرورة التوجه نحو البلدان، التّي تسجل النسب الأكبر والأسرع في النمو والاستثمار وفي مقدمتها آسيا وافريقيا.

وقال أيضا “إن الأرقام تؤكد عدم تحقيق الاندماج بخصوص التجارة البينية بين البلدان الإفريقية باستثناء بعض الدول، التي نجحت في توحيد العملة”، لافتا إلى أن الاستثمار في افريقيا سيساهم في الحد من الفقر وتحقيق التنمية.