عاجل: 88 حالة وفاة و3951 إصابة جديدة بفيروس كورونا..

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 88 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد و3951 إصابة جديدة من مجموع 11418 تحليلا مخبريا.

وأوضحت الوزارة، مساء الخميس في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد إلى غاية الحادية عشرة صباحا من يوم الاربعاء 23 جوان الجاري، أن العدد الجملي للوفيات، بلغ منذ ظهور الوباء 14ألفا و406

حالة وفاة.

في المقابل، بلغ عدد المتعافين من الفيروس 342 ألفا و598 شخصا، بعد تعافي 1764 مصابا.

وبلغ عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، وفق الوزارة، 2864 مريضا. أما عدد المصابين بالفيروس المقيمين بأقسام العناية المركزة، فقد بلغ 515 مصابا، في حين يخضع 128 مصابا للتنفس الاصطناعي.

وأعلنت الوزارة أن نسبة التحاليل الإيجابية اليومية في حدود 34.60 بالمائة.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس من السنة نفسها.