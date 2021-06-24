سوسة: بعد تطور الحالة الوبائية بحمام سوسة : غلق المقبرة ومنع إقامة مراسم الدفن بداية من 24 جوان الى غاية 9 جويلية 2021

قررت بلدية حمام سوسة بعد تطور الحالة الوبائية وانتشار فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة غلق مقبرة المدينة ومنع إقامة مراسم الدفن وقبول العزاء وذلك بداية من 24 جوان الى غاية 9 جويلية 2021 مؤكدة في بلاغ للعموم أصدرته اليوم الخميس انه يجب الاكتفاء بتقديم التعازي عن طريق الهاتف

كما قررت بلدية حمام سوسة بناء على توصيات الخلية المحلية للوقاية من فيروس كورونا منع إقامة مراسم الدفن وقبول العزاء بالمنازل وعدم استعمال الكراسي سواء كانت الوفاة طبيعية او بسبب كورونا

وتقرر أيضا غلق السوق الأسبوعية ” سوق السبت ” الى غاية يوم 9 جويلية القادم مع إمكانية التمديد وذلك الى جانب التمديد في تعليق ابرام عقود الزواج بالبلدية الى غاية نفس التاريخ ومنع إقامة مراسم الزفاف بالقاعات العمومية وبالمنازل.

ودعت بلدية حمام سوسة في ذات البلاغ المحلات المفتوحة للعموم إلى احترام البرتوكول الصحي خاصة من حيث عدد الحرفاء الحاضرين مع تكثيف المراقبة من قبل أعوان الشرطة البيئية

يذكر ان عدد الإصابات بفيروس كورونا بمعتمدية حمام سوسة ارتفع وفق اخر تحيين الى 2172 إصابة والى 73 وفاة