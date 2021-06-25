ديسواي تونس تدعم تواجدها في الفضاء الرقمي

دعمت شركة ديسواي (Disway) تونس، التابعة لمجمع ديسواي الناشط في مجال التوزيع بالجملة لمعدات الإعلامية والاتصالات، تواجدها في الفضاء الرقمي مع إطلاق موقعها الجديد للتجارة الإلكترونية الخاص بالموزعين المتعاملين معها.

في نطاق حرصها على تحسين تجربة الحريف وتقديم خدمات جديدة ذات قيمة مضافة عالية، توفّر ديسواي تونس لموزعيها موقعا إلكترونيا سهل الاستخدام يقدّم تجربة بديهية ويسهّل الوصول الى المعلومة وتلقي الطلبات.

من خلال نقرات بسيطة، يمكن للحريف النفاذ للفضاء الشخصي والحصول على المعلومات المطلوبة ومدى توفر كلّ منتج في الوقت الفعلي (24 ساعة/24 و7 أيام/7).

يمكّن الموقع كذلك من التعرّف على العروض والأثمان الخاصة بكلّ منتوج ومساعدة الحريف على اختيار المعدات الملاءمة لحاجياته من خلال خدمات البحث المعمق ومقارنة المنتجات وفقا لخيارات تقنية مختلفة.

الموقع متوفر باللغتين الفرنسية والإنجليزية ومرتبط مباشرة بالنظام المعلوماتي (ERP) الخاص بشركة ديسواي مما يمكّن من النفاذ لكلّ المعلومات الخاصة بالحريف: طلبياته، فواتيره، التسعيرات إلخ…

إضافة الى ذلك، تمّ تصميم الموقع ليكون استخدامه سهلا وملائما لمختلف مقاسات الشاشات (حاسوب، هاتف ذكي أو لوحة رقمية) من أجل تشغيل انسيابي وواضح مهما كان الجهاز المستخدم.

صرّح السيد حكيم بلمعاشي رئيس مجلس إدارة مجمع د بالمناسبة: “نحن على ثقة بأنّ هذا الموقع الجديد للتجارة الإلكترونية الذي يمكّن من نفاذ سليم وشخصي لحرفاءنا الموزعين سيكون خدمة جديدة ذات قيمة مضافة عالية لأنها تسمح بربح الوقت وزيادة النجاعة خلال إدارة طلبياتهم مع ديسواي”.

لمحة عن ديسواي

يعتبر مجمع ديسواي أوّل مؤسسة لتوزيع معدات الإعلامية والاتصالات بالجملة في إفريقيا الفرنكوفونية وهي مدرجة ببورصة الدار البيضاء (Ticker: DWY) ومتحصلة على شهادة الجودة ISO 9001. بفضل فريق يضم 250 كفاءة وشبكة تضم 3500 موزعا، توفر الشركة باقة متنوعة جدا من الماركات العالمية وكبار منتجي البرمجيات ومصنعي المعدات الإعلامية على غرار Dell وHP وLenovo وMicrosoft وSamsung…