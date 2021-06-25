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البطولة المغربية (الجولة 23)- الرجاء الرياضي يفوز على الدفاع الحسني الجديدي 2-صفر ويقلص الفارق مع الوداد المتصدر

2021/06/25 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

قلص فريق الرجاء الرياضي الذي يدربه التونسي لسعد جردة الشابي الفارق مع الوداد المتصدر بقيادة فوزي البنزرتي ، إلى ثلاث نقاط، بفوزه على ضيفه الدفاع الحسني الجديدي بهدفين للاشيء في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس، على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، في اطار منافسات الجولة ال23 من البطولة المغربية لكرة القدم.

وسجل للرجاء كل من سفيان رحيمي (د48) وبين مالانغو (د 63).

ورفع الرجاء الرياضي رصيده إلى 48 نقطة ، بفارق ثلاث نقاط عن الوداد المتصدر، فيما توقف عداد الدفاع الحسني الجديدي عند 25 نقطة في المركز ال11.

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