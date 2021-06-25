وزارة الصحة: تطعيم 23884 شخصا ضد كورونا يوم الخميس 24 جوان الجاري

أفادت وزارة الصحة اليوم الجمعة أنه تم بتاريخ يوم الخميس 24 جوان الجاري تطعيم 23884 شخصا ضد كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الملقحين الى 1685739 شخصا منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح يوم 13 مارس الماضي
وأضافت الوزارة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح أن عدد الملقحين ضد كورونا يتوزع بين 1223985 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح و461754 شخصا تلقوا الجرعة الثانية
ولفتت الى أن عدد المسجلين بمنظومة “ايفاكس” للتسجيل لتلقي التلقيح ضد كورونا بلغ يوم الخميس 2699651 شخصا
وجددت وزارة الصحة دعوتها كافة المواطنات والمواطنين الراغبين في تلقي التلاقيح المضادة لفيروس كورونا الى المبادرة الى التسجيل على منظومة “ايفاكس” للتسجيل لتلقي التلقيح ضد كورونا