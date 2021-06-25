توزر: أساتذة التعليم الثانوي يندّدون في وقفة احتجاجية بالاعتداء الذي طال أحد الأساتذة



ندّد أساتذة التعليم الثانوي بتوزر خلال وقفة احتجاجية نفّذوها، اليوم الجمعة، بمركز اصلاح امتحان الباكالوريا بتوزر، بالاعتداء الذي طال زميلهم من طرف أقارب أحد التلاميذ بعد تصدّيه لعملية غشّ في امتحان الباكالوريا بمعهد تمغزة.

وانتظمت الوقفة الاحتجاجية بإشراف الفرع الجامعي للتعليم الثانوي والاتحاد الجهوي للشغل، حيث أوضح كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي، إبراهيم لحيمر، في تصريح لـ”وات”، أنه على إثر تصدي الأستاذ المذكور لعملية الغش تم الاعتداء عليه جسديا بعد يوم واحد من طرف أقارب التلميذ أمام معهد تمغزة، معتبرا أن هذا الاعتداء يمسّ من قيمة الأساتذة ككل.

وأضاف أن مثل هذه الاعتداءات قد تدفع نقابة التعليم الثانوي الى طلب اعفاء الأساتذة من مراقبة امتحان الباكالوريا، مبينا أن الفرع تقدّم بشكاية في الغرض الى مصالح المندوبية الجهوية للتربية، فيما تقدّم الأستاذ المتضرر بشكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتوزر.