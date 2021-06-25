عاجل: هذا ما كشفته التحقيقات بخصوص قضيّة الظرف المسموم

اليوم: انعقاد اللقاء الخامس لسلسلة لقاءات بيت الحكمة

عاجل: رئيس الحكومة يحسم الجدل بخصوص امكانيّة اقرار حجر صحّي شامل

في جلسة مع نواب بالبرلمان، وزيرة العدل تستعرض تقدم الابحاث والقرارات القضائية في ملفات ذات علاقة بالشأن الأمني

توزر: أساتذة التعليم الثانوي يندّدون في وقفة احتجاجية بالاعتداء الذي طال أحد الأساتذة

2021/06/25 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع


ندّد أساتذة التعليم الثانوي بتوزر خلال وقفة احتجاجية نفّذوها، اليوم الجمعة، بمركز اصلاح امتحان الباكالوريا بتوزر، بالاعتداء الذي طال زميلهم من طرف أقارب أحد التلاميذ بعد تصدّيه لعملية غشّ في امتحان الباكالوريا بمعهد تمغزة.

وانتظمت الوقفة الاحتجاجية بإشراف الفرع الجامعي للتعليم الثانوي والاتحاد الجهوي للشغل، حيث أوضح كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي، إبراهيم لحيمر، في تصريح لـ”وات”، أنه على إثر تصدي الأستاذ المذكور لعملية الغش تم الاعتداء عليه جسديا بعد يوم واحد من طرف أقارب التلميذ أمام معهد تمغزة، معتبرا أن هذا الاعتداء يمسّ من قيمة الأساتذة ككل.

وأضاف أن مثل هذه الاعتداءات قد تدفع نقابة التعليم الثانوي الى طلب اعفاء الأساتذة من مراقبة امتحان الباكالوريا، مبينا أن الفرع تقدّم بشكاية في الغرض الى مصالح المندوبية الجهوية للتربية، فيما تقدّم الأستاذ المتضرر بشكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتوزر.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn