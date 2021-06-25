حسناء بن سليمان تعلن عن الاجراءات التي سيتمّ مواصلة العمل بها

أعلنت الناطقة باسم رئاسة الحكومة حسناء بن سليمان، مواصلة تطبيق الإجراءات المعتمدة لمجابهة كورونا على كامل تراب الجمهورية، والتي من بينها منع الجولان بداية من الساعة العاشرة مساء إلى غاية الساعة الخامسة صباحا، وذلك إلى غاية 11 جويلية 2021.

كما تقرر مواصلة ”تطبيق جميع التدابير الوقائية وتراتيب حفظ الصحة والالتزام خاصة بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وغسل اليدين وتهوئة الفضاءات، وتكليف السيدات والسادة الولاة بالإشراف على إبرام ميثاق سلامة مع المنظمات والأطراف المهنية لمعاضدة إجراءات التطبيق والمراقبة، و تطبيق جميع البروتوكولات الصحية بالفضاءات المفتوحة للعموم وخاصة منها النزل وقاعات الأفراح والمؤتمرات والمقاهي والمطاعم وتحديد طاقة الاستيعاب في الفضاءات الجماعية بــ 30 بالمائة في الفضاءات المغلقة و50 بالمائة في الفضاءات المفتوحة ومنع استعمال الشيشة ولعب الورق وتوفير التهوئة الضرورية واحترام التباعد الجسدي، وتطبيق جميع البروتوكولات الصحية بدور العبادة وأماكن العمل والفضاءات التجارية، مع تكثيف العمليات التحسيسية وحملات التسجيل والتلقيح وملاءمتها مع خصوصيات مختلف المناطق والفئات الاجتماعية”.