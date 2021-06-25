المهدية: التحاليل المخبرية للمصاب بالسلالة البرازيلية وجميع مخالطيه



كشفت نتائج التحاليل المخبرية لـ381 عينة، صدرت الجمعة، عن وفاة 4 مصابين بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل 182 إصابة جديدة.

وتوزعت الوفيات المسجلة، وفق الإدارة الجهوية للصحة، إلى معتمديتي المهدية والجم، بحساب حالتين في كل معتمدية.

ورصدت الحالات الجديدة في دوائر المهدية (75) وبومرداس (30) والشابة (22) والسواسي (14) وقصور الساف (10) وهبيرة (08) ومثلها لدائرة الجم وسيدي علوان (06) إلى جانب 5 إصابات بأولاد الشامخ و4 بملولش.

وتماثل، في المقابل، 78 مصابا للشفاء التام ليرتفع عدد حالات الشفاء التام، منذ بداية الجائحة، إلى 12805 حالات.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 14264 إصابة بالفيروس التاجي، منها 401 وفاة و1058 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 244 مواطنا، اليوم الجمعة، تلقيحا ضد الفيروس، ليعادل مجموع المنتفعين بالتطعيم 49412، من بينهم 16187 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.