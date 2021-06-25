وزارة الصحة: 83 حالة وفاة و3467 إصابة جديدة بفيروس كورونا الخميس 24 جوان

وزارة الصحة، مساء الجمعة، عن تسجيل 83 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد و3467 إصابة جديدة من مجموع 9898 تحليلا مخبريا.

وأوضحت الوزارة مساء اليوم الجمعة، في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد إلى غاية الحادية عشرة صباحا من يوم الخميس 24 جوان الجاري، أن العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 14ألفا و489

حالة وفاة.

في المقابل، بلغ عدد المتعافين من الفيروس 344 ألفا و386 شخصا، بعد تعافي 1788 مصابا.

وبلغ عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، وفق الوزارة، 2915 مصابا. أما عدد المصابين بالفيروس المقيمين بأقسام العناية المركزة، فقد بلغ 526 مصابا، في حين يخضع 139 مصابا للتنفس الاصطناعي.

وأعلنت الوزارة أن نسبة التحاليل الايجابية اليومية كانت في حدود 35.03 بالمائة.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس من السنة نفسها.