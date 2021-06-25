التحاليل المخبرية للمصاب بالسلالة البرازيلية وجميع مخالطيه “سلبية”

أكد سمير لحول، مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، الجمعة، في تصريح لـ”وات”، أن “نتائج التحاليل المخبرية المجراة على المصاب بالسلالة البرازيلية وجميع مخالطيه، كانت سلبية”.

وأوضح لحول أن المصاب، وهو مواطن أصيل معتمدية قصور الساف، وكان يعمل بايطاليا قبل عودته إلى أرض الوطن يوم 12 جوان الجاري، “تعافى تماما من إصابته بالفيروس”.

وأضاف المتحدث أن كل مخالطيه، وهم زوجته وأبناؤه الثلاثة، لم تنتقل إليهم العدوى، وذلك بعد تأكيد نتائج التحاليل من خلال اختبارها مرتين على التوالي.

يذكر أن مواطنا عاد إلى أرض الوطن عبر ميناء حلق الوادي بالعاصمة، اكتشف الفريق الطبي العامل بالميناء إصابته بالسلالة البرازيلية لفيروس كورونا، وهي أول حالة من نوعها بالجمهورية.

وتنقل فريق طبي مختص، أمس الخميس، إلى منزل المعني، الذي فرض عليه الحجر الصحي المنزلي، لرفع العينات بعد ضبط جميع المخالطين له.