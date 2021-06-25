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سوسة : اقرار حجر صحي موجه بكافة معتميات الولاية

2021/06/25 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

اعلنت والية سوسة رجاء الطرابلسي في بلاغ اصدرته مساء اليوم الجمعة عن اقرار فرض حجر صحي موجه بكافة معتمديات الولاية
وتقرر في هذا الاطار حضر الجولان من الساعة الثامنة مساء الى الساعة الخامسة صباحا ابتداءا من يوم السبت 26 جوان الجاري والى غاية يوم الاحد 11 جويلية 2021.
كما تقرر رفع الكراسي ومنع الاستهلاك على عين المكان بالمقاهي والمطاعم ابتداء من الساعة الرابعة مساء وكذلك منع ارتياد دور العبادة وذلك الى جانب منع جميع التجمعات والحفلات العامة والخاصة.
وتاتي هذه القرارات وفق ذات البلاغ تبعا للاحصائيات المقدمة للجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة من طرف الادارة الجهوية للصخة حول تطور الوضع الوبائي بالجهة وبعد ان تم تصنيف ولاية سوسة ضمن الولايات المعنية بالحجر الصحي الموجه.
عماد

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