مدنين: تسجيل 116 اصابة جديدة بالكورونا وتصنيف معتمديتي جرجيس وبن قردان ضمن المناطق ذات الخطورة المرتفعة

سجلت ولاية مدنين، أمس الجمعة، 116 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” منها 69 اصابة بين معتمديتي جرجيس وبن قردان المصنفتين ضمن المناطق ذات الخطورة المرتفعة لانتشار الفيروس حيث بلغت معدل الحالات بجرجيس 352 حالة لكل 100 الف ساكن بمعتمدية بن قردان 239 حالة لكل 100 الف ساكن، وهو ما يعتبر مؤشرا خطيرا، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.

وتبلغ نسبة الخطورة في كامل ولاية مدنين 160 حالة على 100 الف ساكن، فيما تراوحت من معتمدية الى اخرى لتبلغ بسيدي مخلوف 196 حالة لكل 100 الف ساكن، و127 بمدنين الشمالية، و156 باجيم، و115 بمدنين الجنوبية، خلال الـ14 يوما الاخيرة.

وللحد من خطورة الوضع الوبائي بمعتمديتي جرجيس وبن قردان، انطلق اليوم السبت تنفيذ جملة من الاجراءات التي اقرتها أمس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث، ومنها خاصة منع انتصاب الاسواق اليومية والاسبوعية، ومنع الرحلات الجماعية او الفردية الثقافية او الترفيهية او التجارية نحو معتمديتي جرجيس وبن قردان، ومنع اقامة حفلات الزفاف والمآتم والتظاهرات الثقافية، ومنع استعمال الفضاءات الداخلية بالمقاهي.

وتوزّعت بقية اصابات فيروس “كورونا” ليوم امس بين سيدي مخلوف 12 اصابة في حصيلة مرتفعة، و10 بكل من مدنين الشمالية والجنوبية، و8 اصابات بميدون، و4 بحومة السوق، واصابتين باجيم، واصابة واحدة ببني خداش.