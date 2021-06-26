الطبوبي في المنستير يدعو السياسيين الى الحكم او التنحي وارجاع الامانة الى اصحابها

دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، السياسيين إلى حكم تونس او التنحي وإعادة الأمانة للشعب في صورة العجز عن تنظيم الدولة والأخذ بزمام الأمور في ظل الوضع “المقرف” الذي تمر به البلاد.

وقال على هامش اشرافه على تدشين المقر الجديد للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير، إن السياسي المسؤول والمحنك والمؤتمن على الدولة يسعى إلى تجميع التونسيين في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد وإصلاح الوضع العام وليس العكس..

وتابع بالقول “لا أحد يزايد على الاتحاد في وطنيته وفي عقلية الممارسة التقدمية والفكر التنويري والروح التقدمية وروح المسؤولية، مشيرا الى ان البلاد وصلت إلى منحدر خطير ينعكس على الوضع الصحي المتردي وفي جميع الأصعدة.

وشدد أمين عام اتحاد الشغل، “نحن شريك أساسي في البلاد ولسنا وسطاء، والاتحاد تأسس قبل دولة الاستقلال، وسنبقى قوة اقتراح وقوة خير وبناء وتقدم..

وأضاف أنّ الاتحاد سيطرح على هياكله خلال الأيام القادمة الوضعية السياسية في البلاد وما سيصدر عنها من حلول ستعمل قيادات الاتحاد ومختلف هياكله على تجسيمها بطرق عقلانية ومسؤولة.

وأضاف أنّ المعركة الحقيقية داخل الاتحاد هي “معركة استقلالية فالاتحاد منظمة وطنية مستقلة ولا أحد يزايد على ذلك ولا أحد يستطيع أن يخدم بالاتحاد على حد قوله.