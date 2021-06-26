نابل: تسجيل 8 وفيات و 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أسفرت التحاليل المخبرية الأخيرة للتقصي حول فيروس كورونا والبالغ عددها 1222 تحليلا عن تسجيل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا أي بنسبة تحاليل إيجابية تقدر ب34 بالمائة ، وفق ما ذكره اليوم السبت مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي في تصريح لصحفية (وات).

وأضاف المصدر ذاته أن عدد الحالات النشطة أي التي لا تزال حاملة للفيروس ارتفع إلى 2470 حالة من بينها 135 حالة إيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة

وأشار إلى أن الجهة سجلت بتاريخ امس الجمعة واليوم السبت 8 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك مجموع الوفيات إلى 809 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

وأبرز في هذا السياق، أن مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة بولاية نابل بلغ 25491 حالة في حين بلغ عدد الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى 22213 حالة.

وتتوزع حالات الوفيات الأخيرة على معتمديات نابل(4حالات) وحالة بكل من دار شعبان الفهري وقليبية وبني خلاد وسليمان وتتراوح أعمارهم بين 34 و85 سنة.