سليانة : بعض نتائج التقطيع الجيني لعدد من العينات أثبتت وجود السلالة البريطانية و ليست الهندية

أكد المدير الجهوي للصحة بسليانة، عادل الحدادي مساء اليوم السبت أن بعض نتائج التقطيع الجيني لعدد من العينات التي تم رفعها مؤخرا أثبتت وجود السلالة البريطانية و ليست السلالة الهندية

وأضاف الحدادي في تصريح ل”وات “أن مصالح الصحة ستواصل رفع عينات أخرى للتقطيع الجيني أسبوعيا وذلك تحسبا لظهور سلالة جديدة

يذكر أنه تم أول أمس الخميس رفع15 عينة من بينهم رضيع للتقطيع الجيني

يشار إلى أنه تم أمس الجمعة تسجيل 3 حالات وفاة و150 إصابة جديدة بفيروس كورونا.