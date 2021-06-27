عاجل: تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في الكاف وحجر صحي شامل جديد بمدينتي تاجروين والسرس

سجلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم الأحد في تحيين جديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة “كورونا” المستجد بالجهة 112 إصابة جديدة بعدوى الفيروس، دون تسجيل أية حالة وفاة جديدة وذلك بعد الكشف عن نتائج 260 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 25 جوان الجاري

وارتفع بذلك عدد الاصابات الجملية المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء إلى 10637 حالة تماثل منها 9857 شخصا للشفاء، بينما استقر عدد الوفيات في حدود 355 شخصا

كما جاء في التحيين اليومي الجديد، تسجيل استقرار في عدد المقيمين بالمستشفيات في حدود 74 شخصاً منهم 11 في اقسام الانعاش والعلاج المكثف، فيما ارتفع عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي إلى 780 حالة وهي أعلى حصيلة تسجل في الولاية منذ بداية انتشار الجائحة

يذكر أن مدينة الكاف تخضع منذ يوم امس السبت الى حجر صحي شامل، ومدينتي تاجروين والسرس بداية من اليوم الأحد، وتخضع مدينة القصور لحجر صحي موجه لمدة اسبوع (ينتهي السبت القادم).