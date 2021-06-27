عاجل : هذا ما كشفته نتائج التقطيع الجيني في ولاية القيروان

اثبتت نتائج عمليات التقطيع الجيني، التي قام بها معهد باستور، تواجد السلالة الهندية من فيروس كورونا لدى حاملين للاصابة في ولاية القيروان، وفق ما أعلنه مدير المعهد هاشمي الوزير اليوم الأحد.

وكشف الوزير في تصريح لوكالة تونس افريقيا ان عملية التقطيع الجيني الكامل أكدت تسجيل حالات للاصابة بالمتحور الهندي “دلتا”، مبينا ان اكتشاف هذه العينات يؤكد انتقال هذه السلالة الى ولاية القيروان.

وأفاد ان تقصي مدى انتشار المتحور الهندي يتطلب فترة لا تقل عن أسبوع يتولى خلاله الباحثون والأطباء انجاز عمليات للتقطيع الجيني لعينات مصابة بكوفيد-19

وكانت مصالح وزارة الصحّة قد رصدت 6 حالات عدوى بالسلالة الهنديّة المتحوّرة لفيروس كورونا المستجدّ، بعد سلسلة من عمليّات التقطيع الجينيّ الجزئيّ، دون ان تحدد مكان رصدها.

وأفادت الوزارة أن عمليات التقطيع الجينيّ مازالت متواصلة حتّى تصدر النتائج النهائيّة لحالات العدوى بالسلالة الهنديّة.

وتعد السلالة المتحورة الهندية “دلتا” من فيروس كورونا أكثر خطورة وانتشارا بنسبة 60 بالمائة مقارنة بالسلالة البريطانية “ألفا” حسب ما اكدته الأستاذة الجامعية الاستشفائية المبرزة في المناعة بمعهد باستور تونس، سمر صمود محذرة من خطورة هذه السلالة.