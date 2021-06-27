الهاشمي الوزير: دفعة أولية من لقاح جونسون اند جونسون تصل تونس منتصف اوت المقبل

أعلن رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، الهاشمي الوزير، الاحد، أن وزارة الصحة ستشرع في عمليات التطعيم باللقاح جونسون آند جونسون الأمريكي الذي تصل أولى جرعاته الى تونس منتصف شهر اوت القادم.

وقال في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان تونس برمجت اقتناء كميات أولية من هذا اللقاح تقدر ب 2 مليون جرعة.

وبين أن النشريات العلمية أكدت فعالية هذا اللقاح، الذي يسند بنظام الجرعة الواحدة خلافا لباقي التلاقيح التي تستعمل بنظام الجرعتين.

وكانت الوكالة الأوروبية للدواء قد سمحت في نهاية شهر افريل الماضي باستخدام لقاح جونسون اند جونسون من جديد بعد تعليق عمليات التطعيم به في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا بسبب تسجيل حالات إصابة بجلطات دموية نادرة.

وأكد الوزير على ضرورة اقبال المواطنين على تلقي التطعيم،لافتا،الى أن ادارة الحملة تستخدم الفرق المتنقلة من أجل ايصال اللقاح الى المواطنين في المناطق البعيدة عن مراكز التلاقيح.

ودعا المواطنين الى ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية من أجل الحد من العدوى، مشيرا الى أن الطواقم الصحية تواجه ضغطا كبيرا نتيجة تفاقم الاقبال على المستشفيات بفعل تدهور الحالة الوبائية.

وأثنى على دور الفرق الصحية في الحرب على كوفيد -19،معتبرا،أن الرفع من درجة الالتزام بالحماية الشخصية يساهم في خفض مخاطر انتشار المرض.

ويذكر ان عدد المطعمين قد بلغ في تونس الى حدود امس السبت مليون و737 الف شخص 490 الف منهم تلقوا الجرعة الثانية.