سوسة:تدابير جديدة للترفيع في نسبة المنتفعين بالتلقيح لتطويق انتشار العدوى

تقرر خلال جلسة العمل المنعقدة، اليوم الاحد، بمقر ولاية سوسة، باشراف الوالية رجاء الطرابلسي، وبالتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الصحة، استكمال تلقيح كافة الإطار الطبي وشبه الطبي العامل بولاية سوسة، وذلك انطلاقا من غد الإثنين 28 جوان الجاري وكذلك استكمال تلقيح كل المسجلين ممن بلغوا 65 سنة فما فوق.

كما تقرر، خلال هذه الجلسة التي حضرها المدير الجهوي للصحة وعدد من الإطارات المختصة في الإعلامية، تدعيم مركز التلقيح بحمام سوسة بيوم آخر للتلقيح ليصبح 3 أيام في الأسبوع الجمعة والسبت والأحد، واضافة 1500 جرعة تلقيح والترفيع في عدد الملقحين ليصبح 2000 في اليوم.

وقد كان مركز التلقيح بحمام سوسة الذي تميز منذ افتتاحه بجودة خدماته محل استحسان كل من تلقى جرعات التلقيح داخله وذلك بفضل ما ابداه المتطوعون من مختلف مكونات المجتمع المدني بالمدينة من استعداد وانضباط ورغبة في إنجاح حملة التلقيح، وكذلك بفضل الإمكانيات اللوجستية الهامة المتوفرة بالقاعة الرياضية المغطاة وهو ما دفع بناشطي المجتمع المدني والاطارات الصحية المتطوعين الى المطالبة بمضاعفة عدد التلاقيح الموضوعة على ذمة المركز الذي يفتح ابوابه يومي السبت والأحد من كل أسبوع.

وتضمنت التدابير المتخذة أيضا الإنطلاق في عمليات التسجيل والتلقيح ب6 مراكز صحة أساسية في معتمديات بوفيشة والزاوية القصيبة الثريات وكندار وسيدي الهاني وحي الرياض والقلعة الكبرى بعد توفير المعدات والتجهيزات اللوجستية.

كما تقرر تسجيل المعتمدين والعمد والمنتسبين للأسلاك النشيطة ممن فاق سنهم 50 سنة أو المصابين بالأمراض المزمنة، وذلك الى جانب مواصلة الحملات المحلية والقطاعية والجهوية لحث المواطنين على مزيد الإقبال على التسجيل بمنظومة evax.

وتندرج هذه التدابير في إطار مواصلة الجهود للترفيع في نسبة المنتفعين بالتلقيح في ولاية سوسة وسعيا لتطويق انتشار العدوى وكذلك لتقريب الخدمات من المواطنين وتجنيب المسنين المصابين بامراض مزمنة مشقة التنقل