تعديل بعض أسعار بيع السجائر والمواد الأخرى المختصّة بها الدولة للعموم

تشهد بعض أسعار البيع للعموم بالنسبة للسجائر وللمواد الأخرى المختصّة بها الدولة تعديلا بداية من الغد، الإثنين 28 جوان 2021، بحسب ما أكّدته وكالة التبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان لإي بلاغ اصدرته مساء، الأحد.
وأكّت الوكالة أنّه يتعيّن على جميع باعة هاته الموّاد، الذّين توجد بحوزتهم كميّات موّأد الاختصاصا إشتروها لبالأسعار القديمة أن يقدموا تصريحا كتابيّا لمكتب قابض المعاليم، الذّي يتزوّدون منه عادة أجله الأخير يوم غرّة جويلية 2021 وذلك بالنسبة لكميّات موّاد الإختصاصا الموجود عندهم إثر غلق محلاّت تجارتهم يوم 27 جوان 20210.
كما أفادت أن الكميّات الواقع الإعلام بها تستوجب عند الإعلام المنصوص عليه دفع الفارق بين الأسعار الجديدة والأسعار القديمة إلى قباضة الماليّة المختصّة.
في ما يلي مختلف الأسعار التّي شهدت تعديلا:
البيانات وحدة البيع السعر القديم السعر الجديد
(بالدينار) (بالدينار)
السجـــــــــــــــــــــــــائر
سجائر 20 مارس (دولي، ذهبي) علبة ذات 20 سيجارة 3،500 3،900
سجائر 20 مارس فضّي علبة ذات 20 سيجارة 3،500 4،000
سجائر الصفاء العادي(كريستال) علبة ذات 20 سيجارة 1،700 2،000
سجائر كريستال خفيف علبة ذات 20 سيجارة 3،200 3،600
سجائر سفير علبة ذات 20 سيجارة 3،300 3،700
ياسمين تونس علبة ذات 20 سيجارة 3،900 4،300
السجائر الفرنسية علبة ذات 20 سيجارة 6،200 7،300
السجائر الانقليزية علبة ذات 20 سيجارة 7،300 8،600
السجائر الأمريكية علبة ذات 20 سيجارة 7،300 8،600
سجائر يابانية مونتي كارلو علبة ذات 20 سيجارة 5،600 6،600
تايم بلو ولا أند م علبة ذات 20 سيجارة 5،600 6،600
كاريليا علبة ذات 20 سيجارة 6،200 6،600
سجائر يابانية كمال خفيف وكمال عادي علبة ذات 20 سيجارة 6،700 8،000
السيقـــــــــــــــــــــــــــــــــار
سيقار ميقارا السيقار الواحد 0،700 1،600
سيقار أوتيك السيقار الواحد 1،300 3،800
سيقار دقة السيقار الواحد 1،500 3،100
ليالي تونس الرفيع السيقار الواحد 3،100 4،100
مالطي رفيع السيقار الواحد 0،800 1،700
التبغ المسخن “جديد”
تبغ هيت علبة ذات 20 وحدة 8،200
سكافرلاتـــــــــــــــــــــي
ياسمين رفيع لفة ذات 30 غ 1،800 6،200
أوراق اللعـــــــــــــــــــــــــــــب
كوادريلاتوس اللعبة ذات 40 ورقة 1،700 2،000
بيكي اللعبة ذات 32 ورقة 2،700 3،000
ويست اللعبة ذات 52 ورقة 4،000 5،000