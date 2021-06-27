تعديل بعض أسعار بيع السجائر والمواد الأخرى المختصّة بها الدولة للعموم

تشهد بعض أسعار البيع للعموم بالنسبة للسجائر وللمواد الأخرى المختصّة بها الدولة تعديلا بداية من الغد، الإثنين 28 جوان 2021، بحسب ما أكّدته وكالة التبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان لإي بلاغ اصدرته مساء، الأحد.

وأكّت الوكالة أنّه يتعيّن على جميع باعة هاته الموّاد، الذّين توجد بحوزتهم كميّات موّأد الاختصاصا إشتروها لبالأسعار القديمة أن يقدموا تصريحا كتابيّا لمكتب قابض المعاليم، الذّي يتزوّدون منه عادة أجله الأخير يوم غرّة جويلية 2021 وذلك بالنسبة لكميّات موّاد الإختصاصا الموجود عندهم إثر غلق محلاّت تجارتهم يوم 27 جوان 20210.

كما أفادت أن الكميّات الواقع الإعلام بها تستوجب عند الإعلام المنصوص عليه دفع الفارق بين الأسعار الجديدة والأسعار القديمة إلى قباضة الماليّة المختصّة.

في ما يلي مختلف الأسعار التّي شهدت تعديلا:

البيانات وحدة البيع السعر القديم السعر الجديد

(بالدينار) (بالدينار)

السجـــــــــــــــــــــــــائر

سجائر 20 مارس (دولي، ذهبي) علبة ذات 20 سيجارة 3،500 3،900

سجائر 20 مارس فضّي علبة ذات 20 سيجارة 3،500 4،000

سجائر الصفاء العادي(كريستال) علبة ذات 20 سيجارة 1،700 2،000

سجائر كريستال خفيف علبة ذات 20 سيجارة 3،200 3،600

سجائر سفير علبة ذات 20 سيجارة 3،300 3،700

ياسمين تونس علبة ذات 20 سيجارة 3،900 4،300

السجائر الفرنسية علبة ذات 20 سيجارة 6،200 7،300

السجائر الانقليزية علبة ذات 20 سيجارة 7،300 8،600

السجائر الأمريكية علبة ذات 20 سيجارة 7،300 8،600

سجائر يابانية مونتي كارلو علبة ذات 20 سيجارة 5،600 6،600

تايم بلو ولا أند م علبة ذات 20 سيجارة 5،600 6،600

كاريليا علبة ذات 20 سيجارة 6،200 6،600

سجائر يابانية كمال خفيف وكمال عادي علبة ذات 20 سيجارة 6،700 8،000

السيقـــــــــــــــــــــــــــــــــار

سيقار ميقارا السيقار الواحد 0،700 1،600

سيقار أوتيك السيقار الواحد 1،300 3،800

سيقار دقة السيقار الواحد 1،500 3،100

ليالي تونس الرفيع السيقار الواحد 3،100 4،100

مالطي رفيع السيقار الواحد 0،800 1،700

التبغ المسخن “جديد”

تبغ هيت علبة ذات 20 وحدة 8،200

سكافرلاتـــــــــــــــــــــي

ياسمين رفيع لفة ذات 30 غ 1،800 6،200

أوراق اللعـــــــــــــــــــــــــــــب

كوادريلاتوس اللعبة ذات 40 ورقة 1،700 2،000

بيكي اللعبة ذات 32 ورقة 2،700 3،000

ويست اللعبة ذات 52 ورقة 4،000 5،000