القصرين: تعليق الحجر الصحي الشامل وفرض حجر صحي موجه بعشر معتمديات لمدة 14 يوما

قررت اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس “كورونا” بولاية القصرين، مساء أمس الأحد، تعليق اجراء الحجر الصحي الشامل بمعتمديات الماجل بلعباس وحاسي الفريد والقصرين الكبرى التي تضم كل من معتمديات القصرين الشمالية والقصرين الجنوبية والزهور، الذي كان مفروضا لمدة أربعة أيام لكسر حلقات العدوى والحد من انتشار الوباء، وإقرار حجر صحي موجه بهذه المعتمديات مع معتمديات سبيطلة وحيدرة وسبيبة وجدليان وتالة، وذلك لمدة 14 يوما ابتداء من اليوم الإثنين إلى غاية الأحد 11 جويلية 2021 .

ويأتي هذا القرار، حسب ما أوردته مساء أمس الاحد مصالح دائرة الإعلام والندوات بمركز ولاية القصرين في صفحتها الرسمية، بسبب تراوح نسبة حدوث حالات عدوى في المعتمديات المذكورة بين 200 و300 إصابة لكل 100 ألف ساكن.

وسيتم خلال فترة الحجر الصحي الموجه منع الجولان ابتداء من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا ومنع التنقل بين هذه المعتمديات باستثناء الحالات الصحية الاستعجالية وأصحاب العمل الليلي والمعنيين بالتزٍود والتزويد وأسواق الجملة، إلى جانب رفع الكراسي ومنع الاستهلاك على عين المكان في المقاهي والمطاعم ابتداء من الساعة الرابعة مساء مع منع جميع التجمعات والحفلات العامة والخاصة وتعليق كافة التظاهرات سواء كانت علمية أو رياضية أو ثقافية مع منع ارتياد دور العبادة.

كما قررت اللجنة مواصلة فرض الإجراءات الوقائية العامة المعتمدة للتوقي من تفشي فيروس “كورونا” بكل من معتمديات العيون وفريانة وفوسانة، التي لا تتجاوز فيها نسبة حدوث حالات عدوى 200 إصابة لكل 100 ألف ساكن وذلك بإبتداء من اليوم الإثنين إلى غاية يوم الأحد 11 جويلية المقبل.

يشار إلى أن هذه الإجراءات قابلة للتعديل تبعا لمقتضيات الوضع الوبائي بالجهة وكلما اقتضت الضرورة لذلك.