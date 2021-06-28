أكثر من 53 ألف مترشح يشرعون في اجتياز مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية

شرع 53 ألفا و875 مترشحا لمناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية 2021 (مناظرة السيزيام)، في حدود الثامنة من صباح اليوم الاثنين، في اجتياز أول اختبارات هذه المناظرة التي تتواصل على مدى أيام 28 و29 و30 جوان الجاري.

ويتنافس المترشحون لمناظرة الإعداديات النموذجية لسنة 2021، التي من المفترض أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم الأربعاء 14 جويلية القادم ، من أجل الحصول على مقعد من بين 3525 مقعدا موزعة على 27 مدرسة إعدادية نموذجية.

ويختبر المترشحون خلال الأيام الثلاثة للمناظرة، في 302 مركز امتحان خصصت لهذه المناظرة عبر جهات الجمهورية في مواد العربية والإنقليزية ( اليوم الأول ) والفرنسية والإيقاظ العلمي ( اليوم الثاني ) والرياضيات ( اليوم الثالث والأخير)، سيتم إصلاحها تباعا في 5 مراكز إصلاح وضعتها وزارة التربية على ذمة مصححي اختبارات هذه المناظرة.

ويقع ترتيب الناجحين في هذه المناظرة ترتيبا تفاضليا حسب المدارس الإعدادية النموذجية المتناظر عليها وفي حدود طاقة استيعاب كل منها، على أن يتم التصريح بقبول المترشحين المتحصلين على معدّل عام في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لا يقل عن 15 من عشرين.

وقد أقر وزير التربية هذه السنة، قبول المترشحين المرتبين تفاضليا ضمن مجموعة المؤهلين الأولى إلى حدّ استنفاذ طاقة الاستيعاب على أن لا يقلّ المعدّل المطلوب عن 14 من عشرين.