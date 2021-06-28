القصرين: 1240 تلميذا وتلميذة يشرعون في اجتياز مناظرة “السيزيام” وسط إجراءات صحية استثنائية

شرع 1240 تلميذا وتلميذة، صباح اليوم الإثنين، بولاية القصرين، في اجتياز مناظرة الدخول الى المدارس الإعدادية النموذجية “السيزيام و ذلك ب11 مركز إختيار موزعين على مختلف معتمديات الجهة.

وأكد المندوب الجهوي للتربية بالقصرين منصف القاسمي، أن اختبارات اليوم الأول من هذه المناظرة الإختيارية إنطلقت في ظروف “طيبة”، مبرزا أنه لم يتم إلى حدّ الآن رصد حالات مصابة بفيروس “كورونا” وأنه تم تحسبا لذلك توفير قاعات عزل بمختلف مراكز الاختبارات بالجهة لضمان السير العادي للإمتحانات .

وبين في تصريح ل(وات) أن كافة الاطراف حرصت على تطبيق مقتضيات البروتوكول الصحي توقيا من مخاطر فيروس “كورونا” المستجد بعد أن تم توفير جميع مستلزمات التوقي والسلامة من هذا الوباء بكل مراكز الامتحانات ضمانا لسلامة الجميع.

وذكر بالمناسبة أنه تم تسخير كافة مدرسي المرحلة الابتدائية للإشراف على هذه المناظرة مع جزء من الإداريين والعملة كدعم، مضيفا أن المترشحين يتناظرون على 75 مقعدا بالإعدادية النموذجية إبن رشد بالقصرين المدينة.

وقد سجل محيط مركز اختبار القصرين الكبرى بإعدادية الفتح منذ ساعات الصباح الأولى تجمع عدد من أولياء المترشحين الذين خيروا مرافقة أبنائهم في سبيل الرفع من معنوياتهم وتوفير الإحاطة اللازمة لهم، وفق ما أفاد به (وات) عدد من الأولياء المستجوبين .

ومن جهتهم، عبر عدد من المترشحين في تصريحات متطابقة لصحفية (وات) بالجهة عن تفاؤلهم باجتياز هذه المناظرة، مؤكدين قدرتهم على التفوق والحصول على المعدل المطلوب للدخول الى المدرسة الإعدادية النموذجية بالجهة.

يذكر أن مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية ستتواصل إلى غاية يوم الأربعاء 30 جوان وسيتم الإعلان عن نتائجها يوم 14 جويلية المقبل .