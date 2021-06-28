سليانة: إنطلاق إختبارات مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية وسط إلتزام بالبروتوكول الصحي

إنطلقت صباح اليوم الإثنين بولاية سليانة، على غرار بقية الولايات، إختبارات مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية “السيزيام” وسط إلتزام بالبروتوكول الصحي، وفق ماعاينته صحفية (وات) بالجهة

وذكر المندوب الجهوي للتربية بسليانة، الحبيب التاغوتي في تصريح ل(وات) أن عدد المترشحين بكامل ولاية سليانة بلغ 705 مترشحين موزعين على 10 مراكز إختبار، ويتناظرون على 75 مقعدا، مشيرا الى أن نتائج السنة الفارطة كانت “متوسطة” على أمل أن تكون نتائج السنة الجارية افضل

واكد ان مصالح التربية وفرت كل الإمكانيات المادية واللوجيستية المتعلقة بالبروتوكول الصحي المرتبط بفيروس “كورونا” للحفاظ على سلامة الجميع من إطار تربوي وتلاميذ وعملة، واشار الى انه في حال تسجيل حالة إشتباه في اصابة احد التلاميذ بالفيروس، يتم عزله ليواصل إجراء إختباراته بصفة عادية

وقال عدد من الأولياء في تصريحات متطابقة ل(وات) أن الوضع الوبائي أثر على التلاميذ خاصة مع العمل بنظام الأفواج وماينجر عنه من إضطرابات نفسية راجين أن تكون الإختبارات في متناول الجميع

يذكر أن اللجنة الجهوي لتفادي الكوارث أعلنت مؤخرا الحجر الصحي الشامل بالجهة بإستثناء الإمتحانات الوطنية والإختبارات العادية والقطاعات الحيوية